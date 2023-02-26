Дана Уайт: «Крылов выбыл из-за проблем с желудком»

Глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции после UFC Fight Night 220 сообщил, что главный бой турнира пришлось отменить из-за проблем Никиты Крылова (29-9) с желудком.

«К середине турнира мне сказали, что у него [Крылова] проблемы с желудком, — сказал Уайт. — Он хотел драться. Очень жаль. Врач пытался исправить ситуацию, но ничего не помогло. Мне пришлось убрать бой с карда. Такое случается. Врачи говорят, что его [Крылова] поразил какой-то вирус в желудке. Сейчас мы хотим провести этот бой в течение ближайших двух недель».

Крылов должен был подраться с Райаном Спэнном (21-7) на UFC Fight Night 220. Турнир состоялся 25 февраля в Лас-Вегасе, США.