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Сегодня, 08:33

Дана Уайт прокомментировал выступление Алиева: «Круто, когда тебя поддерживает вся страна»

Дана Уайт восхитился тем, как Нурулло Алиева поддерживает весь Таджикистан
Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт восхитился тем, как Нурулло Алиева (9-0) поддерживает весь Таджикистан.

«Это круто [когда Алиева поддерживает вся страна]. Эти парни прилетают в Вегас из других частей света. Это круто, и это захватывает. Даже не знаю, что сказать. Круто наблюдать за этим, особенно когда они после победы возвращаются домой».

Алиев дебютировал в UFC с победы решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28) над бразильцем Рафаэлем Алвесом (20-12). Бой состоялся 25 февраля на UFC Fight Night 220 в Лас-Вегасе, США.

Дана Уайт
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