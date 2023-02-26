Дана Уайт прокомментировал выступление Алиева: «Круто, когда тебя поддерживает вся страна»

Дана Уайт восхитился тем, как Нурулло Алиева поддерживает весь Таджикистан

Глава UFC Дана Уайт восхитился тем, как Нурулло Алиева (9-0) поддерживает весь Таджикистан.

«Это круто [когда Алиева поддерживает вся страна]. Эти парни прилетают в Вегас из других частей света. Это круто, и это захватывает. Даже не знаю, что сказать. Круто наблюдать за этим, особенно когда они после победы возвращаются домой».

Алиев дебютировал в UFC с победы решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28) над бразильцем Рафаэлем Алвесом (20-12). Бой состоялся 25 февраля на UFC Fight Night 220 в Лас-Вегасе, США.

