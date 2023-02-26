Кудряшов уверен, что Гассиев победит в бою с Балогуном

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от предстоящего боя россиянина Мурата Гассиева с американцем Майком Балогуном, который пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Мурат Гассиев — это боец с именем, это боец, который нам понятен. У Балогуна идеальный рекорд (он вроде в прошлом американский футболист), но я не вижу, за счет чего он может составить конкуренцию Мурату.

На мой взгляд, бокс — такая штука, когда все может повернуться в обратную сторону, но это не тот случай. Я думаю, что после пары-тройки неудачных попыток Балогун перестанет сопротивляться», — цитирует Кудряшова РЕН ТВ.

3 марта в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» россиянин Мурат Гассиев, известный как Железный Осетин, подерется с непобежденным американским бойцом Майком Балогуном.

29-летний Гассиев одержал 29 побед в 30 поединках. В активе 39-летнего Балогуну 20 побед, 16 из них он одержал досрочно.