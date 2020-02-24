Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) Генри Сехудо выступил с обращением к ирландскому бойцу Конору Макгрегору.

— Конор любит избивать стариков исподтишка, — цитирует TMZ Сехудо. — Он совершает террористические атаки в нашей стране и думает, что может получить следующий титульный бой с Хабибом. Я знаю Хабиба, он — человек чести и достоинства, в отличие от Конора. Хабиб — это все, воплощением чего не является Макгрегор. У меня есть послание для Конора, и я знаю кое-кого, кто мог бы его передать — мой друг Джастин Гэтжи. Подпиши контракт на бой с ним, Макгрегор, черт возьми!

Ранее Гэтжи вызвал Макгрегора на бой. В бою с Дональдом Серроне 31-летний Макгрегор одержал 22-ю победу в ММА при четырех поражениях. У его ровесника Гэтжи 21 победа и два поражения. В своем последнем поединке он тоже победил Серроне.