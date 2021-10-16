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Гаджиев — о критике в адрес дагестанцев из-за инцидента в метро: «Покоробило немножко, конечно»

02:00
Камил Гаджиев.
Камил Гаджиев.
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что он думает о критике в адрес дагестанцев из-за инцидента в московском метрополитене.

«Так, конечно, покоробило немножко, — сказал Гаджиев журналистам после пресс-конференции, посвященной бою Минеева и Исмаилова. — Захожу с утра в яндекс, а там видео троих дагестанцев, избивавших... И так далее. Я даже не стал скрывать своего по этому поводу негатива. Ну, я и журналистов понимаю. Как они еще должны были сказать? Как же они должны этих людей [избивших Романа] назвать. Можно было назвать: трех хулиганов кавказской национальности. Чуть-чуть более лайтово это было бы. Даже три кавказца скажи — и уже полегче. Поэтому меня в этом контексте обеспокоило».

4 октября 25-летнего Романа Ковалева трое молодых ребят из Дагестана жестко избили в московском метрополитене.

16 октября в Сочи состоится бой-реванш между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Их первый поединок завершился вничью.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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