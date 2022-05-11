Федор Емельяненко поднялся на третье место в рейтинге Bellator

Бывший чемпион Pride и Rings 45-летний Федор Емельяненко поднялся на третье место в рейтинге тяжелого веса Bellator. Обновленные списки были опубликованы во вторник.

6 апреля Райан Бейдер защитил титул чемпиона Bellator в тяжелом весе, победив Чейка Конго. В результате Конго опустился со второго места в рейтинге на четвертое, Емельяненко оказался на третьем, а вторую позицию занял Линтон Васселл. На первой строчке идет Валентин Молдавский. Бейдер вне рейтинга, так как обладает чемпионским поясом.

Экс-звезда UFC Йоэль Ромеро, нокаутировавший на турнире Bellator 280 в Париже Алекса Полиции, вошел в топ-10 Bellator в полутяжелом весе: журналисты (составители рейтинга) поставили его на восьмое место.