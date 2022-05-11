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Чарльз Оливейра: «Могу нокаутировать Конора, могу заставить Диаса постучать»

Чарльз Оливейра считает, что ему под силу провести два боя за один вечер
Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) считает, что ему под силу провести два боя за один вечер. В своем обращении к главе лиги Дане Уайту бразилец написал, что в состоянии нокаутировать Конора Макгрегора (22-6) и засабмитить Нейта Диаса (20-13).

«Просто к слову, мне нравится бить рекорды и я хочу покорить еще один... Подраться дважды за одну ночь. Я могу нокаутировать Конора, могу заставить Диаса постучать. Что ты об этом думаешь, Дана Уайт?» — написал Чарльз Оливейра в Twitter.

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец не получил титул чемпиона из-за того, что провалил взвешивание накануне турнира.

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3). Также Диас неоднократно заявлял, что UFC не дает ему боев.

Конор Макгрегор
Нейт Диас
Чарльз Оливейра
UFC
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