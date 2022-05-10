Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 23:29

Менеджер Емельяненко: «Не планируем бои до сентября. Основной акцент на Дацика»

Менеджер Емельяненко заявил, что Емельяненко не будет драться до сентября
Читать «СЭ» в

Менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак заявил, что его боец не собирается драться до поединка с Вячеславом Дациком.

«У Саши не планируется боев до сентября. Основной акцент на Дацика. Мы воспринимаем его серьезно. Очевидно, что Дацик набрал хорошую форму. Будем готовиться только под него, ему за спину не заглядываем», — цитирует Бурчака «РБ Спорт».

Бой Емельяненко — Дацик состоится в сентябре 2022 года по правилам бокса.

В последнем бою Емельяненко встречался с американцем Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля. Противостояние проходило на голых кулаках, победителем встречи стал Емельяненко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-emel-yanenko-ne-budet-provodit-boi-do-poedinka-s-datsikom/
Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
0
Читайте также
Цинк: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Эпопея с трансфером Эрлинга Холанда окончена. Вундеркинда из Норвегии не смогли купить даже «Реал» и «Барселона»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Иван Штырков дал прогноз на бой Исмаилова и Шлеменко
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости