Менеджер Емельяненко: «Не планируем бои до сентября. Основной акцент на Дацика»

Менеджер Емельяненко заявил, что Емельяненко не будет драться до сентября

Менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак заявил, что его боец не собирается драться до поединка с Вячеславом Дациком.

«У Саши не планируется боев до сентября. Основной акцент на Дацика. Мы воспринимаем его серьезно. Очевидно, что Дацик набрал хорошую форму. Будем готовиться только под него, ему за спину не заглядываем», — цитирует Бурчака «РБ Спорт».

Бой Емельяненко — Дацик состоится в сентябре 2022 года по правилам бокса.

В последнем бою Емельяненко встречался с американцем Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля. Противостояние проходило на голых кулаках, победителем встречи стал Емельяненко.