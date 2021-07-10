Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс в интервью «СЭ» рассказал, что думает о бойце из Казахстана Шавкате Рахмонове, который тоже выступает в сильнейшей лиге мира.

«Мы тренировались вместе, готовились к его поединку, — сказал Бернс. — Думаю, что он очень хороший, молодой и талантливый проспект. У нас были замечательные совместные тренировки».

«Любой может стать достичь этого. Надо усердно трудиться и верить в себя. Думаю, что у него есть шансы стать чемпионом, если он будет делать все грамотно. Задача непростая, но я думаю, что он сможет», — добавил Бернс.

Рахмонов принял участие в турнире UFC Fight Night 190, который состоялся в ночь на 27 июня в Вегасе. Непобежденный казахстанец победил бразильца Мишеля Празереса удушающим приемом во втором раунде. В настоящее время на счету Рахмонова 14 побед и 0 поражений.