Джош Томсон: «Макс Холлоуэй легко выиграет у Гиги Чикадзе»

Бывший чемпион Strikeforce Джош Томсон и экс-рефери UFC Джон Маккарти обсудили на своем подкасте Weighing In шансы полулегковеса Гиги Чикадзе против лучших бойцов дивизиона.

Вопрос фаната: «Согласны ли вы с тем, что Гига Чикадзе сейчас — лучший ударник в ММА?»

Джон Маккарти: «Нет, он не лучший ударник. Есть такие невероятно одаренные ударники, как Израэль Адесанья, Рэймонд Дэниелс, Стивен Томпсон. Чикадзе — очень хорош, но он не лучший ударник. В полулегком весе — может быть. Но проблема в том, что там в топе есть сбалансированные ребята, у которых полный комплект навыков. А Гигу сбалансированным не назовешь. Поэтому он делает очень умные вызовы — Макс Холлоуэй, Келвин Каттар, Яир Родригес, все эти ребята любят рубиться в стойке. Но вот уже Арнольд Аллен поставит перед Гигой проблемы, потому что он сбалансированный боец. Корейский Зомби будет для него непростым соперником. А Брайан Ортега — просто ужасным. Волкановски будет тоже сложной»

Джош Томсон: «Я думаю, ему нужно драться с Келвином Каттаром дальше, это оптимальный соперник. Если он сразу прыгнет на Макса, то то тот легко выиграет у него. Он не справится с объемом ударов и кардио Макса».

28 августа Чикадзе нокаутировал Эдсона Барбозу в главном событии UFC Vegas 35. Грузинский боец идет на 7 победах подряд в полулегком весе.