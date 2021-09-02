Тухугов и Уланбеков проведут бои UFC 30 октября

UFC в Instagram анонсировала пополнение карда турнира UFC 267. Российские бойцы Зубайра Тухугов и Тагир Уланбеков проведут бои против бразильцев Рикардо Рамоса и Аллана Насцименто соответственно.

На счету Тухугова в ММА 19 побед, 5 поражений и 1 ничья, а у Уланбекова — 13 побед и 1 поражение.

Кроме того, на турнире UFC 267, который пройдет 30 октября в Абу-Даби, Ислам Махачев проведет бой с Рафаэлем Дос Аньосом, а Александр Волков встретится с поляком Марчином Тыбуры.