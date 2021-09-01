О'Мэлли рассказал, почему отказался от боя Эдгаром на UFC 268

Боец легчайшего веса UFC Шон О'Мэлли рассказал, почему не состоится его поединок против Фрэнки Эдгара на UFC 268 в Нью-Йорке.

«Я ощущаю, что нахожусь в том положении, в котором могу решать, где будет проходить бой. Если я не хочу драться в Нью-Йорке, то боя не будет. У нас был подобный разговор с его командой, и прямо сейчас у нас все в порядке.

Да, мне предложили бой в Нью-Йорке против Фрэнки, и я сказал, что если Фрэнки хочет, чтобы ему надрали задницу, я могу сделать это в Лас-Вегасе в декабре через месяц. Однако им хотелось, чтобы Фрэнки подрался в Нью-Йорке, поэтому они дали ему Марлона Веру.

Поединок с Фрэнки Эдгаром был бы отличной схваткой для меня, но я не сильно об этом переживаю», — приводит Blpenn слова О'Мэлли.

Последний поединок 26-летнего О'Мэлли состоялся 11 июля в главном карде UFC 264, где он в третьем раунде нокаутировал Криса Моутиньо и вышел на серию из двух побед кряду.