Джона Джонса обвиняют в домогательствах и нападении на сотрудницу стрип-клуба

Чемпион UFC Джон Джонс обвиняется в домогательствах и нападении на официантку стрип-клуба, сообщает bjpenn.com. По словам девушки, он шлепнул ее ладонью, посадил на колени и начал целовать. Когда она оказала сопротивление, боец схватил ее за шею.

На Джонса выдан ордер на арест из-за неявки на судебное заседание.

По словам представителей бойца, Джонс не пришел в суд, поскольку ему прислали уведомление о заседании не на тот адрес. Также отмечается, что спортсмен выплатил залог, чтобы не садиться в тюрьму.