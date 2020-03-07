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Дуэль взглядов Нурмагомедова и Фергюсона. Видео

02:43
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После пресс-конференции по поводу боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном состоялась дуэль взглядов. Американец спровоцировал конфликтную ситуацию, которая закончилась тем, что российский боец пнул чемпионский пояс своего оппонента.

Бой между Хабибом и Фергюсоном пройдет 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249. На счету 31-летнего Хабиба — 28 побед, 0 поражений в ММА. У 36-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.

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