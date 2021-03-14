Дос Аньос о поединке с Махачевым: «Пусть Хабиб даст слово, что он будет следующим»

Экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль дос Аньос рассказал, при каких условиях он готов провести бой против россиянина Ислама Махачева. Он хочет после этого выйти на поединок с Хабибом Нурмагомедовым.

When I had the belt I asked Ali who was my manager at the time for a rematch with Khabib but Ali always protected his friend and kept him alway from me. I have no problem to fight @MAKHACHEVMMA but if his team believes in him so much I need @TeamKhabib word he will fight me next. — Rafael dos Anjos (@RdosAnjosMMA) March 14, 2021

«Когда у меня был пояс, я попросил Али (Абдельазиза — Прим. «СЭ»), который тогда был моим менеджером, о реванше с Хабибом, но Али всегда защищал своего друга и оберегал его от меня. Для меня не проблема провести бой против Махачева, но если его команда так сильно в него верит, то мне нужно слово Хабиба, что он будет следующим биться со мной».

В первом бою, который состоялся на UFC on FOX 11 в апреле 2014 года, Рафаэль дос Аньос проиграл Хабибу Нурмагомедову единогласным решением судей. 36-летний бразилец провел 43 поединка в ММА и одержал 30 побед при 13 поражениях. Хабиб Нурмагомедов ранее объявил о завершении карьеры.