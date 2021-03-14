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Дос Аньос о поединке с Махачевым: «Пусть Хабиб даст слово, что он будет следующим»

07:38
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Экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль дос Аньос рассказал, при каких условиях он готов провести бой против россиянина Ислама Махачева. Он хочет после этого выйти на поединок с Хабибом Нурмагомедовым.

«Когда у меня был пояс, я попросил Али (Абдельазиза — Прим. «СЭ»), который тогда был моим менеджером, о реванше с Хабибом, но Али всегда защищал своего друга и оберегал его от меня. Для меня не проблема провести бой против Махачева, но если его команда так сильно в него верит, то мне нужно слово Хабиба, что он будет следующим биться со мной».

В первом бою, который состоялся на UFC on FOX 11 в апреле 2014 года, Рафаэль дос Аньос проиграл Хабибу Нурмагомедову единогласным решением судей. 36-летний бразилец провел 43 поединка в ММА и одержал 30 побед при 13 поражениях. Хабиб Нурмагомедов ранее объявил о завершении карьеры.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CMYFWVcFQyI/

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