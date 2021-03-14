Российский боец UFC Петр Ян прокомментировал решение признать поединок UFC Vegas 21 между Эриком Андерсом и Дарреном Стюартом несостоявшимся.

Бой был остановлен в первом раунде после того, как Андерс нанес Стюарту удар коленом в голову, который рефери посчитал запрещенным. По итогам медицинского осмотра было принято решение остановить бой и признать его несостоявшимся.

«Этот бой тоже в Лас-Вегасе прошел. Комиссия та же обслуживает! Почему вы принимаете разные решения?! У моего соперника даже руки не касались! И дисквалификация! Лишение титула! А тут несостоявшийся бой», — написал Ян в Instagram.

На прошлой неделе россиянин Петр Ян в аналогичной ситуации, после запрещенного удара коленом в голову американцу Алджамейну Стерлингу в четвертом раунде, был наказан поражением дисквалификацией. Однако Андерса судьи не стали наказывать подобным образом, а признали его поединок со Стюартом no contest.

По словам вице-президента UFC Марка Ратнера, бой был признан несостоявшимся, так как не прошел двух полных раундов, а удар Андерса судьи сочли непреднамеренным.