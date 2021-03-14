Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Зубайра Тухугов перенес операцию и пропустит 3-4 месяца

07:03
Теги:

Российский боец ММА Зубайра Тухугов перенес операцию на колене, сообщил сам спортсмен в своем Instagram.

По его словам, восстановление займет 3-4 месяца. Он выразил надежду на возвращение к концу лета.

Публикация от Zubaira Tukhugov (@zubairatukhugov)

Ранее поединок Тухугова с бразильцем Рикардо Рамосом на UFC Vegas 21 был отменен. 30-летний россиянин провел 25 поединков в ММА. Он одержал 19 побед при пяти поражениях и одной ничьей.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CMYFWVcFQyI/

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир