Зубайра Тухугов перенес операцию и пропустит 3-4 месяца
07:03
Российский боец ММА Зубайра Тухугов перенес операцию на колене, сообщил сам спортсмен в своем Instagram.
По его словам, восстановление займет 3-4 месяца. Он выразил надежду на возвращение к концу лета.
Ранее поединок Тухугова с бразильцем Рикардо Рамосом на UFC Vegas 21 был отменен. 30-летний россиянин провел 25 поединков в ММА. Он одержал 19 побед при пяти поражениях и одной ничьей.
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