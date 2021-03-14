Зубайра Тухугов перенес операцию и пропустит 3-4 месяца

Российский боец ММА Зубайра Тухугов перенес операцию на колене, сообщил сам спортсмен в своем Instagram.

По его словам, восстановление займет 3-4 месяца. Он выразил надежду на возвращение к концу лета.

Ранее поединок Тухугова с бразильцем Рикардо Рамосом на UFC Vegas 21 был отменен. 30-летний россиянин провел 25 поединков в ММА. Он одержал 19 побед при пяти поражениях и одной ничьей.