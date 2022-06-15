Нариман Аббасов опроверг, что даст реванш Пираеву: «Мариф остался позади»

Действующий чемпион AMC Fight Nights в легком весе Нариман Аббасов (28-4) заявил, что он не соглашался на реванш с Марифом Пираевым в 77 кг.

«Я его так выиграл, что для реванша сомнений не осталось, — сказал азербайджанский боец в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». — Я выступаю в 70 кг, в этом весе мне хорошо. О 77 кг я даже не думаю. Я смотрю вперед, а Мариф остался позади. Сейчас мне интересны другие бои. Меня мотивирует мой пояс, а не деньги. Деньги всегда бывают, а пояс — нет.

Мариф, я тебя уважаю как бойца. Я бы на твоем месте зарабатывал в поп-ММА хорошие деньги (смеется). Зачем тебе Fight Nights? Думаю, его вес 77 кг. В 70 кг чемпион только я, его корона не помогла ему».

Ранее Пираев сообщил в соцсетях, что Аббасов согласился дать реванш.

Аббасов победил Пираева технической остановкой. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 112, который проходил 10 июня в Москве.