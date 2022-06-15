Минаков хочет завершить карьеру бойца поединком против Харитонова

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе россиянин Виталий Минаков заявил, что хочет завершить карьеру бойца поединком против Сергея Харитонова.

«Тут никаких секретов нет, откровенно скажу, что я бы подрался с Серегой Харитоновым, — сказал Минаков на подкасте Григория Дрозда. — У нас давно это противостояние обсуждалось».

«Кто первым затеял этот разговор? Я не помню, но предложение мы делали, когда я на тот момент я выступал в Fight Nights. Вроде бы договорились, но потом Серега подписался в Bellator».

«Недавно мы вновь начали обсуждать этот поединок. С Камилом [Гаджиевым] тоже говорили на эту тему. Я ему: «Слушай, я бы выступил и этим поединком я бы официально завершил карьеру». Мне самому интересен этот поединок, потому что Серега в последних выступлениях хорошую форму набрал. Я, конечно, не все его поединки последние смотрел. Для меня это мотивация».

На счету Минакова 22 победы и 2 поражения.