Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) рассказал, почему хочет подраться с Конором Макгрегором (22-6) и объяснил, почему он считает, что Ислам Махачев (22-1) не заслужил титульного боя.

«Для меня бой против Конора — хорошая возможность заработать кучу денег, — сказал бразилец в интервью ESPN Brazil. — В данный момент — это самое главное. Кроме того, победа над ним укрепит мое наследие, ведь он тот, кто уже вошел в историю. Если бы все зависело от меня, этот бой был бы уже анонсирован. Мне нужно растить дочь. Все хотят драться с Конором, не только я. Все понимают, что драться с ним очень выгодно с финансовой точки зрения. Конор понимает, что все хотят драться с ним.

Ислам Махачев? Я никогда не убегал от боев, а чемпиона в легком весе зовут Чарльз Оливейра. Ислам — крутой парень? Ну-ну. Он дрался с топовыми бойцами? Нет! У него длинная победная серия, но с кем он дрался? Меня не волнует его стиль. То, что он делает лучше всего, я делаю в 10 раз лучше! Если он думает, что может повалить и удерживать всех на земле, то с Чарльзом Оливейрой такое не выйдет».

Оливейра одержал 11 побед подряд. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Перед поединком с Гэтжи Оливейра не смог уложиться в вес на взвешивании и был лишен чемпионского титула UFC в легком весе.

У Махачева 10 побед подряд. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.