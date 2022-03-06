Чемпион лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC в среднем весе Фаридун Одилов прокомментировал отмену боя с Александром Шлеменко.

«Сообщаю я вам с огорчением, а кому-то на радость. Мол, все те, которые говорили, что Шлеменко духовитый, что даже мертвым будет выходить, Шлеменко не снимается никогда с боев, что он такой крутой. Вот воздух оказался этот ваш Шлеменко».

«Потерял всякое уважение к нему, так как считаю, что он просто не захотел боя со мной, после того как он нашел для себя бой с Магомедом. Тянул до последнего, меньше месяца, а он только сейчас захотел дать ответ. Но ничего, все что ни делается — все к лучшему», — написал Одилов в Instagram.

Шлеменко и Одилов должны были сразиться 1 апреля на турнире Eagle FC 47 в Сочи. Причина отмены поединка — Шлеменко не успевает восстановиться от травмы руки до даты боя.

Казахстанский боец Даурен Ермеков заменит россиянина Александра Шлеменко и встретится с Фаридуном Одиловым в главном событии турнира Eagle FC 47, который теперь состоится 1 апреля в Пензе.