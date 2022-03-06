Дана Уайт подтвердил, что бой между Чимаевым и Бернсом может стать претендентским

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что победитель боя Хамзат Чимаев — Гилберт Бернс может стать следующим соперником чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана (20-1).

«Бой между Чимаевым и Бернсом согласован и утвержден, — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC 272. — У него есть дата. Это будет невероятный кард, с нетерпением жду его».

На вопрос журналиста «Будет ли бой между Чимаевым и Бернсом претендентским», Уайт ответил: «В этом есть смысл».

Поединок между Чимаевым и Бернсом должен состояться 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев провел в UFC 4 боя, и только один бой закончился во втором раунде (против Джона Филлипса на UFC on ESPN 13, — прим. «СЭ»). Бернс в последнем бою выиграл у Стивена Томпсона (16-6) 10 июля 2021 года на UFC 264 единогласным решением судей.