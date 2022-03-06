Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:50

Дана Уайт подтвердил, что бой между Чимаевым и Бернсом может стать претендентским

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что победитель боя Хамзат Чимаев — Гилберт Бернс может стать следующим соперником чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана (20-1).

«Бой между Чимаевым и Бернсом согласован и утвержден, — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC 272. — У него есть дата. Это будет невероятный кард, с нетерпением жду его».

На вопрос журналиста «Будет ли бой между Чимаевым и Бернсом претендентским», Уайт ответил: «В этом есть смысл».

Поединок между Чимаевым и Бернсом должен состояться 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев провел в UFC 4 боя, и только один бой закончился во втором раунде (против Джона Филлипса на UFC on ESPN 13, — прим. «СЭ»). Бернс в последнем бою выиграл у Стивена Томпсона (16-6) 10 июля 2021 года на UFC 264 единогласным решением судей.

Дана Уайт
Камару Усман
Хамзат Чимаев
UFC
0
Читайте также
Футболисты сборной России, которые, вероятно, уже не сыграют на ЧМ
Победа «плохиша» Ковингтона, радость Хабиба за брата и обидное поражение Уланбекова: итоги UFC 272, где все еще можно встретить россиян
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В UFC официально объявили бой Чимаева и Бернса

Одилов — об отмене боя со Шлеменко: «Воздух оказался ваш Шлеменко. Потерял уважение к нему»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости