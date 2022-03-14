Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:58

Чемпион Bellator Мусаси ответил на слова Хабиба

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси (49-7) прокомментировал слова Хабиба Нурмагомедова (49-0), который написал, что Мусаси — это самый недооцененный боец ММА.

«Многие люди прислали мне сообщение Хабиба, — сказал Мусаси в интервью YouTube-каналу SHAK MMA. — Я ценю его слова, потому что чувствую то же самое. По правде говоря, я никогда не чувствовал себя лучшим средневесом в мире. Я никогда не претендовал на это звание. Я не хотел быть лучшим. Я здесь для того, чтобы зарабатывать деньги. Я думал: «Хорошо, пока я дерусь, я зарабатываю. Когда заработаю достаточно денег, то завершу карьеру». Но теперь я вижу, что я лучший средневес на планете».

Мусаси защитил титул Bellator в среднем весе 25 февраля на турнире Bellator 275 против Остина Вандерфорда (11-1). Бой закончился в первом раунде техническим нокаутом.

Хабиб Нурмагомедов
ММА
2
0

Читайте также

«Корчной язвительно произнес: «Что, последний шанс используешь?»
«Приехал в США по туристической визе. Вообще не рассчитывал на UFC». В лучшей ММА-лиге — еще один русский
Загитова, Щербакова и Усачева создали совместный Telegram-канал
Гимн России на Олимпиаде могут заменить на «Катюшу». Полный текст песни
Как быстро сесть на шпагат? Советы и эффективные упражнения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Харитонов обратился к Малику перед боем в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Алексей Папин отреагировал на призывы Виталия Кличко лишить Бивола боя с Канело
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости