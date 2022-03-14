Чемпион Bellator Мусаси ответил на слова Хабиба

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси (49-7) прокомментировал слова Хабиба Нурмагомедова (49-0), который написал, что Мусаси — это самый недооцененный боец ММА.

«Многие люди прислали мне сообщение Хабиба, — сказал Мусаси в интервью YouTube-каналу SHAK MMA. — Я ценю его слова, потому что чувствую то же самое. По правде говоря, я никогда не чувствовал себя лучшим средневесом в мире. Я никогда не претендовал на это звание. Я не хотел быть лучшим. Я здесь для того, чтобы зарабатывать деньги. Я думал: «Хорошо, пока я дерусь, я зарабатываю. Когда заработаю достаточно денег, то завершу карьеру». Но теперь я вижу, что я лучший средневес на планете».

Мусаси защитил титул Bellator в среднем весе 25 февраля на турнире Bellator 275 против Остина Вандерфорда (11-1). Бой закончился в первом раунде техническим нокаутом.