Алексей Папин отреагировал на призывы Виталия Кличко лишить Бивола боя с Канело

Российский боксер Алексей Папин высказался по поводу слов Виталия Кличко о том, что Дмитрию Биволу нужно запретить проводить бой с Саулем Альваресом из-за ситуации на Украине.

«Ну а при чем здесь Бивол? Бивол что, принимает какие-то решения? У Дмитрия есть свое мнение на этот счет, у Виталия — свое. Да и вообще, этот лозунг — «спорт вне политики» — все им пользуются, постоянно так говорят, а по факту политика первым делом отражается на спортсменах. Что мы сейчас видим: снимают наших спортсменов со всех соревнований, даже паралимпийцев... Это вообще ужасно.

При чем здесь паралимпийцы? Это люди-инвалиды. Даже нет, скорее даже мы больше инвалиды, чем они. Там действительно чемпионы: чемпионы по жизни, чемпионы духом, силой и сердцем. Эти люди достойны только почета и уважения, а сейчас их стараются принизить, прижать... Ну а что касается слов Виталия — что сказать, бокс бесследно не проходит", — цитирует Папина MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Альваресом и Биволом запланирован на 7 мая.