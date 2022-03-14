Харитонов обратился к Малику перед боем в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Российский боец ММА Сергей Харитонов высказался о предстоящем поединке с Маликом Скоттом в «Бойцовском клубе РЕН ТВ», который пройдет 18 марта.

«Настрой как всегда боевой». В нынешнее непростое время проведение боев — это очень здорово. Соперник непростой. Американец опытный — Малик Скотт, если посмотреть его послужной список. Он был в десятке лучших боксеров еще несколько лет назад. Проиграл он только самым топам. Он очень непростой соперник, моложе меня немного. Так что посмотрим. Мы готовы к любому повороту событий", — сказал Харитонов в интервью РЕН ТВ.

Также российский боец обратился к Скотту.

«Малик Скотт, ты достойный оппонент. Я рад, что ты приехал в нашу страну, рад, что принял этот вызов. Я без раздумий согласился на этот поединок, так же, как и ты. Так что покажем отличное противостояние, взорвем российскую аудиторию. Покажем, на что способны», — сказал Сергей.

Бой Харитонов — Скотт состоится 18 марта в Москве. В прямом эфире поединок покажет телеканал РЕН ТВ. Начало — в 23.00 по московскому времени.