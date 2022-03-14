Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:50

Харитонов обратился к Малику перед боем в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Галина Глазко
Читать «СЭ» в

Российский боец ММА Сергей Харитонов высказался о предстоящем поединке с Маликом Скоттом в «Бойцовском клубе РЕН ТВ», который пройдет 18 марта.

«Настрой как всегда боевой». В нынешнее непростое время проведение боев — это очень здорово. Соперник непростой. Американец опытный — Малик Скотт, если посмотреть его послужной список. Он был в десятке лучших боксеров еще несколько лет назад. Проиграл он только самым топам. Он очень непростой соперник, моложе меня немного. Так что посмотрим. Мы готовы к любому повороту событий", — сказал Харитонов в интервью РЕН ТВ.

Также российский боец обратился к Скотту.

«Малик Скотт, ты достойный оппонент. Я рад, что ты приехал в нашу страну, рад, что принял этот вызов. Я без раздумий согласился на этот поединок, так же, как и ты. Так что покажем отличное противостояние, взорвем российскую аудиторию. Покажем, на что способны», — сказал Сергей.

Бой Харитонов — Скотт состоится 18 марта в Москве. В прямом эфире поединок покажет телеканал РЕН ТВ. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://ren.tv/news/v-mire/950626-malik-skott-porazil-impozantnym-nariadom-pered-poedinkom-s-kharitonovym
Сергей Харитонов
ММА
0

Читайте также

«Корчной язвительно произнес: «Что, последний шанс используешь?»
«Приехал в США по туристической визе. Вообще не рассчитывал на UFC». В лучшей ММА-лиге — еще один русский
Загитова, Щербакова и Усачева создали совместный Telegram-канал
Гимн России на Олимпиаде могут заменить на «Катюшу». Полный текст песни
Как быстро сесть на шпагат? Советы и эффективные упражнения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гилберт Бернс дал прогноз на бой с Чимаевым

Чемпион Bellator Мусаси ответил на слова Хабиба
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости