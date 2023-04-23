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Сегодня, 08:31

Бывший тренер Павловича: «Сергею не нужен бой с Ганом, он заслужил титул»

Виталий Косик
Корреспондент
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Артем Бэра, бывший тренер Сергея Павловича, заявил, что россиянин заслуживает драться за пояс.

Сегодня, 23 апреля, Павлович победил Кертиса Блейдса на UFC Vegas 71.

«Думаю, ему не нужен поединок с Ганом, он заслужил титул. Сирил проиграл разгромно последний бой и сейчас должен драться с Блейдсом, чтобы доказать, что достоин титульного шанса. А Аспиналлу нужен проверочный бой после травмы — он так же может драться с Ганом», — приводит слова Бэра «РБ Спорт».

Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде. Для Сергея эта победа стала 18-й в карьере при одном поражении.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-trener-pavlovicha-sergeyu-ne-nuzhen-boj-s-ganom-on-zasluzhil-titul/
Сергей Павлович
UFC
ММА
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