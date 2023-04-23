Олейник: «Удары Блейдса разъярили Павловича и придали ему сил»

Бывший боец UFC Алексей Олейник высказался о победе Сергея Павловича над Кертисом Блейдсом.

«Сергей молодец. Правда, в начале, работая аккуратно и выжидающе, казалось, что пропускает зачастую удары. К бою с Джонсом это необходимо убрать. Я работал с Джоном, и он такие недоработки не оставит без внимания. Казалось, удары Блейдса его разъярили и придали сил. После этого Сергей поверил в свои силы и спокойно перерубил его. Смотрели все с удовольствием, но и пробитая голова Блейдса была видна, она помогла ускорить победу нашего бойца. Поздравляю Сергея с заслуженной победой!» — приводит слова Олейника «РБ Спорт».

Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде. Для Сергея эта победа стала 18-й в карьере при одном поражении.