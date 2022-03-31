Лиото Мачида хочет подраться со Стивеном Томпсоном по правилам каратэ

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Лиото Мачида (26-11) сообщил, что он намерен не продлевать контракт с Bellator. В будущем он хотел бы выступить в Karate Combat против Жоржа Сен-Пьера (26-2) или Стивена Томпсона (16-6).

«Каратэ — это искусство, в котором я доминирую, — сказал бразилец в интервью The MMA Hour. — Мне не важно, коснется ли оппонент моего лица, потому что я буду бить в ответ. Каратэ похоже на ММА, но оно более органично с точки зрения правил.

Я бы хотел подраться со Стивеном Томпсоном или Жоржем Сен-Пьером. В прошлый раз Сен-Пьеру предложили выйти против меня, но он отказался. Когда мой контракт с Bellator закончится, я подпишу контракт с Karate Combat. Я бы хотел подраться там со Стивеном Томпсоном. Он моложе и наверняка хочет встретиться со мной. Посмотрим, что будет. Сперва мне нужно провести бой в Bellator».

Мачида идет на серии из трех поражений. В следующий раз он подерется с Фабианом Эдвардсом (9-2) на Bellator 281. Турнир пройдет 13 мая в Лондоне.