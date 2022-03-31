Стерлинг: «Не могу дождаться, чтобы заткнуть Яна»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) сообщил, что перенос его реванша с Петром Яном (16-2) с UFC 267 на UFC 273 усложнил его жизнь, так как он продолжает выслушивать высказывания россиянина в свой адрес.

«Люди не осознают, насколько я устал постоянно слышать его имя, — сказал Стерлинг в интервью The MMA Hour. — Боже мой! И я ничего не могу с этим поделать, потому что восстанавливался после операции. Наконец-то мы подеремся. Я не могу дождаться, чтобы заткнуть его раз и навсегда».

Позже Стерлинг заявил, что его предстоящий бой с Яном будет похож на его бой со Сэндхагеном. «Либо я трепло, либо я перееду этого парня, — написал Стерлинг в Twitter. — Мне кажется, этот поединок пройдет в доминирующей манере. Я выиграю так же, как в бою со Сэндхагеном».

Реванш между россиянином и американцем состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

Предыдущий бой между Яном и Стерлингом, который состоялся 6 марта на UFC 259, закончился дисквалификацией Яна. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар коленом: у соперника было три точки опоры.