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Сегодня, 14:10

«Мама бросила трубку и не разговаривала со мной». Ковингтон об отношениях с родителями

Ковингтон рассказал об отношениях с родителями после высказывания в адрес бразильцев
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Колби Ковингтон.

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) рассказал, как родители отреагировали на его слова после боя на турнире UFC Fight Night 119 в Сан-Паулу, когда он назвал бразильцев «грязными животными».

«Они не переставая звонили и кричали на меня, — сказал «Хаос» в интервью Full Send. — Мама орала: «Я не могу поверить, что ты назвал бразильцев грязными животными. Я тебя так не воспитывала. Ты должен вымыть свой рот с мылом».

Я ответил ей, что бразильцы вели себя как грязные животные. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» — сказал я ей. Она бросила трубку и не разговаривала со мной пару недель. Для родителей нелегко понять весь мой образ. Они никогда этого не поймут. Они бы хотели, чтобы я не говорил то, что говорю».

Ковингтон дрался в Сан-Паулу 28 октября 2017 года на UFC Fight Night 119. Тогда он единогласным решением судей одолел бразильца Демиана Майю (28-11).

Колби Ковингтон
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