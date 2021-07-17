Марат Балаев: «Петр Ян входит в число моих любимых бойцов»

Один из самых возрастных бойцов в России Марат Балаев высказал свое мнение о бывшем чемпионе UFC Петре Яне.

«Петр Ян входит в числе моих любимых бойцов, конечно же, — сказал Балаев «СЭ». — Как может не входить второй человек, забравший пояс [UFC]. Тем более, что в ударной технике. Не задумывался, кто самый любимый боец, но Петром Яном невозможно не восхищаться. Тем более, что человек почти не гоняет вес. Для 61 кг он маленький, но благодаря характеру, пахоты, он уверенно забирает свое».

Балаев смог закрыть поражение от Фелипе Фроеса, победив Жоао Луиса Ногейру судейским решением на турнире ACA 126, который проходил 16 июля в Сочи. Теперь на его счету 12 побед и 3 поражения.