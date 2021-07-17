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Марат Балаев: «Петр Ян называет меня дядей Маратом»

10:23
Марат Балаев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марат Балаев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский боец Марат Балаев рассказал о встрече с топовым бойцом UFC Петром Яном в преддверии дебютного боя в легком весе против Жоао Луиса Ногейры.

«Не сказать, что прям так потренировались. Мы приехали в зал Bogdan Team в Сочи, и мы с ним договорились, пришли туда, а там уже Петр Ян два месяца тренируется. Там мы и увиделись. Ну я давно его знаю. В Омск ездил, и мы там общались, в том числе со всеми друзьями. Отдыхали вместе, общались. Можно сказать, что мы хорошие приятели. Там тоже немножко повозились, но, конечно же, у нас разные весовые категории. Тем более, что я был на весогонке, поэтому мы чисто подурачились. Мне как раз вес надо было гонять. И он со мной в полную силу не работает. Он меня называет дядей Маратом. Хороший парень», — сказал Балаев в интервью «СЭ».

45-летний Балаев победил Ногейру судейским решением по итогам трех раундов. Бойцы сразились на турниер ACA 126, который проходил 16 июля в Сочи.

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