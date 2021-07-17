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Марат Балаев: «Махачев раскатает Порье»

10:54
Марат Балаев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марат Балаев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец Марат Балаев оценил титульные амбиции легковеса UFC Ислама Махачева.

«Он очень хорошо борется, — сказал Балаев «СЭ». — Я был на UFC, который проходил в Питере. Там он с Арманом Царукяном дрался. Царукян вроде борец — плотный, здоровый парень, а Ислам его нормально в борьбе раскатывал. Грамотно борется, очень грамотная ударная техника. Поддержка у него такая, и я думаю, что он далеко пойдет».

«Я скептически относился, когда говорили о Махачеве, а так если присматриваться, то он очень хорошо борется. И я думаю, что будет очень хорошо, если Бриллиант (прозвище Дастина Порье. — Прим. «СЭ») заберет у Чарльза Оливейры пояс и он с ним встретится. Это будет лучший вариант для него. Он Дастина в борьбе раскатает».

Махачев проведет следующий бой на турнире UFC on ESPN 26, который состоится в ночь на 18 июля. Соперник — бразилец Тиаго Мойзес.

Балаев, тем временем, 16 июля на турнире ACA 126 в Сочи одолел бразильца Жоао Луиса Ногейру судейским решением. Бой проходил в легком весе.

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