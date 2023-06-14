Арман Царукян: «Знаком с дочкой Галицкого. Она очень скромная и умная»

Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (19-3) заявил, что хотел бы познакомиться с бизнесменом Сергеем Галицким.

«Я знаком с его [Галицкого] дочкой. С ним лично не знаком, но, честно говоря, хотел бы познакомиться, — сказал Царукян «СЭ». — Не из-за того, что он богатый или еще что-то — просто хотел бы узнать его поближе, как он добился такого результата, куда лучше инвестировать деньги, что делать, как делать правильно. Я думаю, что этот человек много бы что подсказал мне, так как он соображает не как обычный бизнесмен. Я думаю, что он намного круче, чем просто бизнесмен.

Его дочка очень умная и, насколько я знаю, она даже была его переводчиком на английский язык. Очень скромная, хорошая девочка».

Царукян проведет следующий поединок против бразильца Хоакима Сильвы (12-3), которого нет в топ-15 рейтинга легкого веса. Поединок состоится 17 июня на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.