Арман Царукян: «У Оливейры нет шансов в бою с Махачевым»

Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (19-3) считает, что чемпион Ислам Махачев (24-1) победит в реванше экс-чемпиона Чарльза Оливейру (34-9).

«Чарльз очень сильно удивил [в бою с Бенилом Дариушем]. Я был в шоке, честно говоря, — сказал Царукян «СЭ». — Он был просто лучше в этот день и выиграл, показал, что он один из лучших в нашем весе.

Но шансов с Исламом я у него не вижу, так как стилистически… за счет чего может выиграть Оливейра? Ислам его переведет, он (Оливейра. — Прим. «СЭ») не накинет Исламу треугольник, спину не заберет. Бой есть бой, он может нокаутировать Ислама. Любой бой — это риск, ты можешь шальной удар пропустить и все… пока. А у Оливейры есть шальной удар, только ему на это и рассчитывать. А в техническом плане ему будет тяжело переиграть Ислама».

Оливейра победил Бенила Дариуша (22-5) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.