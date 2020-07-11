В воскресенье, 12 июля, пройдет турнир UFC 251. Он организован на так называемом Бойцовском острове около города Абу-Даби в ОАЭ.

Со-главный бой UFC 251 — поединок Александр Волкановски (Австралия) vs Макс Холлоуэй (США) за чемпионский титул американского промоушена в полулегком весе до 65,8 кг. Ориентировочное время его начала — 6.30 (по Москве).

Александр Волкановски vs Макс Холлоуэй.

Главный бой UFC 251 — Камару Усман (Нигерия) vs Хорхе Масвидаль (США) за чемпионский титул в полусреднем весе. Еще один поединок за пояс UFC — Петр Ян (Россия) vs Жозе Альдо (Бразилия) в легчайшем весе.

Основной кард UFC 251 стартует в 5.00 (мск) 12 июля. Ранние предварительные бои начнутся в 1.00, предварительные поединки — ориентировочно в 3.00.

Весь турнир UFC 251 в онлайн покажут UFC Fight Pass и UFC ТВ (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

Трансляцию основных боев в прямом эфире бесплатно и эксклюзивно на федеральном телевидении в России проведет РЕН ТВ. Начало эфира — 5.30.

Усман vs Масвидаль и Ян vs Альдо: главные бои UFC 251, расписание турнира и прямая видео трансляция