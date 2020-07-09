В воскресенье, 12 июля, пройдет турнир UFC 251. Это первое событие, которое примет «Бойцовский остров» ( UFC Fight Island ) около города Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Главным боем UFC 251 выбран поединок Камару Усман (Нигерия) vs Хорхе Масвидаль (США) за чемпионский титул в полусреднем весе. Со-главный бой утра в ОАЭ — Александр Волкановски (Австралия) vs Макс Холлоуэй (США) за титул в полулегком весе.

Перед главным и со-главным боями UFC 251 состоится поединок Петр Ян (Россия) vs Жозе Альдо (Бразилия) за чемпионский пояс в легчайшем весе. Также в основном карде — два боя женщин: сначала в октагон выйдут Аманда Рибас (Бразилия) и Пэйдж Ванзант (США) в наилегчайшем весе, а затем — Джессика Андрадэ (Бразилия) и Роуз Намаюнас (США) в минимальном весе.

Как и предыдущие вечера промоушена в Джексонвилле и Лас-Вегасе (США) после паузы из-за пандемии коронавируса, мероприятие в Эмиратах пройдет в закрытом режиме без зрителей. Весь турнир покажет UFC ТВ, основные бои главного карда — РЕН ТВ.

UFC 251. UFC Fight Island, Абу-Даби (ОАЭ)

Ранние предварительные бои (начало — 1.00 мск, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Легчайший вес, до 61,2 кг: Мартин Дэй (США) vs Дэйви Грант (Англия)

Легчайший вес, женщины, до 61,2 кг: Кэрол Роса (Бразилия) vs Ванесса Мелу (Бразилия)

Наилегчайший вес, до 56,7 кг: Раулиан Пэйва (Бразилия) vs Жалгас Жумагулов (Казахстан)

Тяжелый вес, до 120,2 кг: Марчин Тыбура (Польша) vs Максим Гришин (Россия)

Предварительные бои (начало — 3.00 мск, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Легкий вес, до 70,3 кг: Леонарду Сантос (Бразилия) vs Роман Богатов (Россия)

Полулегкий вес, до 65,8 кг: Макван Амирхани (Финляндия) vs Дэнни Генри (Шотландия)

Полусредний вес, до 77,6 кг: Элизеу Залески Дос Сантос (Бразилия) vs Муслим Салихов (Россия)

Полутяжелый вес, до 93 кг: Волкан Оздемир (Швейцария) vs Иржи Прохазка (Чехия)

Основной кард (начало — 5.00 мск, трансляция: РЕН ТВ — с 5.20, UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Наилегчайший вес, женщины, до 56,7 кг: Аманда Рибас (Бразилия) vs Пэйдж Ванзант (США)

Минимальный вес, женщины, до 52,2 кг: Джессика Андрадэ (Бразилия) vs Роуз Намаюнас (США)

Легчайший вес, до 61,2 кг: Петр Ян (Россия) vs Жозе Альдо (Бразилия) — титульный бой

Полулегкий вес, до 65,8 кг: Александр Волкановски (Австралия) vs Макс Холлоуэй (США) — титульный бой

Полусредний вес, до 77,6 кг: Камару Усман (Нигерия) vs Хорхе Масвидаль (США) — титульный бой