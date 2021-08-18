Абубакар Нурмагомедов, боец полусреднего веса UFC и брат Хабиба, рассказал, почему снялся с боя против Даниэля Родригеса.

«За три недели до боя я делал спарринг, хотел в ноги пройти, тот ногу кинул, попал мне коленом и сломал нос, — подчеркнул Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». — Просто парень из зала, никто не знает его. Сейчас с носом все в порядке. Родригесу дали Кевина Ли? Я обоих вынесу. Ничего не думаю, что я могу думать. Если бы у меня состоялся бой с этим Родригесом, я не вижу, какой у него аспект превосходит мой. Я не считаю, что я хуже работаю с рук или ног. Я думаю, я лучше даже него работаю в стойке. И в партере лучше, и грэпплинге. Не знаю, как их бой с Ли может сложиться».

Абубакар Нурмагомедов провел два боя в UFC, проиграв сабмишеном Давиду Заваде в ноябре 2019-го и выиграв решением у Джареда Гудена в марте этого года.