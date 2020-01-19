Абдулманап Нурмагомедов: «Сейчас Макгрегор не заслуживает реванша с Хабибом»

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — прокомментировал «СЭ» намерение Конора Макгрегора провести реванш с его сыном.

Ирландский боец на турнире UFC 246 нокаутировал в первом американца Дональда Серроне. После поединка президент UFC Дана Уайт заявил о желании организовать бой-реванш между Макгрегором и Нурмагомедовым. Ирландец подтвердил, что хотел бы снова сразиться с Хабибом.

— Абсолютно ничем он (Макгрегор) нас не удивил, — сказал Нурмагомедов-старший. — Бой был в категории до 77 килограммов. Более значимый поединок провел бразилец Диего Феррейра, который победил бывшего чемпиона UFC в легком весе Энтони Петтиса. Для категории до 70 килограммов после победы Макгрегора не произошло абсолютно ничего. Чемпион Хабиб. В гонке за чемпионское звание — Тони Фергюсон, Ислам Махачев, а теперь и Феррейра. Конор еще абсолютно ничего не сделал (чтобы получить титульный бой). Он не заслуживает (реванша с Хабибом). Чем он заслуживает? Может, Джон Джонс тогда тоже заслуживает боя за титул в легком весе? Или Генри Сехудо?

— То есть, чтобы заслужить бой за чемпионство, он должен победить кого-то серьезного в легком весе?

— Да, в категории до 70 килограммов — там, где собраны лучшие бойцы. Это самый конкурентный вес. Бывшие 9-е, 13-е номера рейтинга в легком весе — теперь лидеры в категории до 77 килограммов.

Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора 6 октября 2018 года на шоу UFC 229, сделав болевой прием в четвертом раунде. На счету 31-летнего Нурмагомедова — 28 побед в 28 боях. У 31-летнего Макгрегора — 21 победа и 4 поражения. (Илья Андреев)