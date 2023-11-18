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Сегодня, 11:10

Корешков заявил, что не удивился поражению Амосова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков прокомментировал поражение Ярослава Амосова в титульном поединке с Джейсоном Джексоном.

«Я особо не удивился поражению. Хорошо знаю Джексона по боям Bellator и понимал, что это будет самый тяжелый соперник для Амосова. У Джексона хорошая борьба, причем нестандартная. Он сам по себе техничный, верткий, чувствительный. Кроме борьбы у него хорошая ударка. Она ненамного лучше Амосова, но он бьет сильнее и увереннее. Ярослав выкидывает много ударов, но они слабые. Если он способен нокаутировать кого-то в стойке, то это на грани фантастики. Джексон бьет резко и увесисто для своей категории. Джейсон проделал потрясающую тактическую работу и защитился от всех тейкдаунов. Было видно, что он даже не давал возможности зацепиться — сразу все пресекал на корню. Он хороший борец, но здесь все довел до идеала: ничего не позволил сопернику в борьбе и разбил его в ударке. При этом все началось с апперкотов — это один из самых эффективных ударов, когда дерешься с борцами, которые постоянно пытаются менять уровни. Амосову пара апперкотов залетело. Он пытался бороться, но ничего не получалось. Возможно, он растерял силы и психологически подсломался. Джексон же делал то, что приносило очки, и поймал его», — приводит слова Корешкова «РБ Спорт».

Амосов проиграл нокаутом в третьем раунде.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-koreshkov-ya-ne-udivilsya-porazheniyu-amosova/
Андрей Корешков
Ярослав Амосов
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