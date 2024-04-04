Молдавский рассказал, в чем Немков лучше Нганну

Второй номер рейтинга Bellator в тяжелом весе Валентин Молдавский (12-3) считает, что первый номер рейтинга Bellator вне зависимости от категории Вадим Немков (18-2) разнообразнее экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3).

«Вадик точно более разнообразен, но у Нганну мощь. Он даже вскользь попадает, людей уже шатает, а если плотно попадет, то это все. У Вадика арсенал больше, но у Нганну есть удар», — сказал Молдавский в интервью «РБ Спорт».

Немков победил Бруно Каппелоззу (15-7) сабмишном во втором раунде. Поединок состоится 24 февраля в совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.