Корешков ответил на вопрос о потенциальном бое за титул с Джексоном

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков ответил на вопрос о потенциальном бое за титул с Джейсоном Джексоном.

«Титульный бой? Еще неясно, что будет с Bellator. Посмотрим, что дальше. Джексон — очень сильный парень, бой с ним будет тяжелым. Он хорош в передвижениях, бьет в стойке и при этом очень хорошо борется. Понимаю, какие моменты нужно делать, но получатся они или нет, станет ясно уже в бою», — приводит слова Корешкова «РБ Спорт».

18 ноября Джексон в поединке за титул чемпиона Bellator в полусреднем весе победил украинца Ярослава Амосова.