Шаблий: «После этого турнира Bellator перейдет под управление PFL»

Турнир Bellator 301 стал последним до перехода Bellator в управление PFL, сообщил «СЭ» российский боец Bellator Александр Шаблий.

Шоу Bellator 301 прошло в ночь на 18 ноября в Чикаго. Шаблий победил единогласным решением судей бразильца Патрики Фрейре и вышел в финал Гран-при Bellator в легком весе.

«После этого турнира [Bellator 301] организация [Bellator] перейдет под управление PFL, — сказал Шаблий. — Это достоверная информация. И уже PFL примет решение. Они не знают, кто будет моим следующим оппонентом. Если бы было готовое решение, они бы сделали фейс-ту-фейс — или Примуса привезли бы, или с Эй Джеем Макки. Думаю, выводить против меня Примуса для них нецелесообразно, потому что я его нокаутировал. Они, скорее всего, захотят вывести [против меня] Макки. Будет вскрыта проба Б Усмана Нурмагомедова? То, что я слышал, — его не будет в Гран-при».