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Поединок Нурмагомедова и Шаблия перенесен из-за травмы Усмана

Алина Савинова
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Поединок между российскими бойцами ММА Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием, который должен был пройти 17 мая в Париже, перенесен, сообщает пресс-служба Bellator.

Отмечается, что Нурмагомедов получил травму. Новая дата боя должна быть объявлена позднее.

В ноябре 2023 года бой Нурмагомедова с Брентом Примусом, который состоялся на Bellator 300 и завершился победой россиянина единогласным решением судей, был признан несостоявшимся из-за того, что Усман сдал положительный допинг-тест. После этого Нурмагомедова дисквалифицировали на 6 месяцев.

Шаблий последний бой провел на турнире Bellator 301, победив Патрики Фрейре единогласным решением судей.

Bellator (Беллатор)
Александр Шаблий
Усман Нурмагомедов
ММА
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