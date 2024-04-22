Поединок Нурмагомедова и Шаблия перенесен из-за травмы Усмана

Поединок между российскими бойцами ММА Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием, который должен был пройти 17 мая в Париже, перенесен, сообщает пресс-служба Bellator.

Отмечается, что Нурмагомедов получил травму. Новая дата боя должна быть объявлена позднее.

В ноябре 2023 года бой Нурмагомедова с Брентом Примусом, который состоялся на Bellator 300 и завершился победой россиянина единогласным решением судей, был признан несостоявшимся из-за того, что Усман сдал положительный допинг-тест. После этого Нурмагомедова дисквалифицировали на 6 месяцев.

Шаблий последний бой провел на турнире Bellator 301, победив Патрики Фрейре единогласным решением судей.