Хавьер Мендес назвал самого талантливого бойца, которого он когда-либо тренировал

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес признался, что чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0) — самый талантливый боец в его зале.

«Самый талантливый парень, которого я когда-либо тренировал, — это Усман Нурмагомедов. К сожалению, он не у всех на слуху, потому что он не выступает в UFC. Ты не получишь признания, которого заслуживаешь, пока не дерешься в UFC, а он заслуживает этого. Я предполагаю, что PFL и Bellator не захотят его отпускать, потому что он уже суперзвезда. Он будет выступать в PFL и Bellator еще лет пять-десять, пока не завершит карьеру», — сказал Мендес MMA Mania.

Нурмагомедов и Александр Шаблий (24-3) подерутся 17 мая в турнире Bellator 303 в Париже, Франция.