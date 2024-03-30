Бокс/ММА
Bellator
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
Bellator

Сегодня, 18:01

Шаблий будет судиться с PFL, если лига не проведет финал Гран-при

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Финалист Гран-при Bellator Александр Шаблий ответил вице-президенту ACA Асланбеку Бадаеву.

Ранее он заявил, что спортсмену не стоит идти против системы и решать спор с PFL в суде.

«Не соглашусь с ним. Выбор есть. Всегда можно до конца отставить свои интересы и при этом выступать. Я могу подраться с Нурмагомедовым сейчас и оспорить все решения. Если они не проведут финал Гран-при, я могу судиться. Конечно, если в моем контракте не будет пункта, что я не претендую на финал. Контракта пока нет», — цитирует Шаблию MMA.Metaratings.ru.

Усман Нурмагомедов и Шаблий проведут титульный поединок 17 мая на турнире Bellator 303.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shablii-gotov-suditsya-s-pfl-esli-liga-ne-provedet-final-gran-pri-348619/
Вадим Шаблий
1
0
Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Форвард «Питтсбурга» Малкин оформил дубль после приезда родителей
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»
Захарова посоветовала купить главе МИД ФРГ Бербок карту и учебник истории
«Магнитка» засушила «Спартак» и отправила Ковальчука в отпуск. Или на пенсию?
Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением
На Украине признали невозможность перебрасывать резервы из-за проблем в энергетике
Популярное видео
Бейдер — Молдавский. Видеообзор боя Bellator 273
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Финалист Гран-при Bellator Шаблий: «Бой с Нурмагомедовым держится на честном слове»
Новости
RSS RSS
Все новости