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Сегодня, 18:00

АСА 166 Долгов — Магомедов: смотреть прямую трансляцию турнира

На канале «Матч Боец» в 19.30 мск начнется трансляция турнира АСА 166
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Бойцы ММА Ибрагим Магомедов и Михаил Долгов.
Ибрагим Магомедов и Михаил Долгов.
Фото АСА

24 ноября на канале «Матч Боец» в 19.30 начнется видеотрансляция турнира по смешанным единоборствам АСА 166. В главном событии вечера в Санкт-Петербурге встретятся представители России Михаил Долгов и Ибрагим Магомедов. Их поединок начнется в 23.00 по московскому времени.

В матч-центре «СЭ» можно ознакомиться с ключевыми событиями поединков АСА 166.

В со-главном событии представитель Кыргызстана Эдил Эсенгулов подерется с бразильцем Винишиусом Крузом. В другом поединке россиянин Аскар Аскаров проведет бой с Аланом Гомешом из Бразилии.

Информацию о главном карде турнира в Санкт-Петербурге читайте в материале «СЭ».

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АСА 166 Долгов — Магомедов: главный кард и время начала трансляции турнира

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