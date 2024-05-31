Шлеменко: «Бадаев не будет гонять воздух просто так»

Александр Шлеменко поделился мнением о том, как может пройти его разговор с вице-президентом лиги ACA Асланбеком Бадаевым.

«АСА — серьезная организация, но от нее не было серьезных разговоров. Все что было — несерьезно, на фоне слухов. Было прощупывание почвы. Сейчас реально есть подвижки, Асланбек Бадаев не просто так едет в Омск. Его явно не интересует предстоящий турнир.

Не знаю, как пойдет разговор. Единственная сложность заключается в том, что у АСА свое Гран-при, у меня в этом году тоже есть планы. Меня как-то спросили журналисты по поводу боя с Альбертом Дураевым. Я ответил, что мне не интересен этот поединок. Мне интерес никто не нарисовал. Мне официально никто ничего не предлагал. Асланбек вызывает впечатление адекватного человека, профессионала. Он не будет гонять воздух просто так. Есть понимание, что у нас состоится разговор», — приводит Metaratings слова Шлеменко.

40-летний Шлеменко одержал 63 победы и потерпел 15 поражений в профессиональной карьере в ММА, еще один поединок с участием российского бойца завершился вничью.