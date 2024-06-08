Ибрагимов назвал свой самый желанный поединок

Чемпион Hardcore MMA и Ural FC в тяжелом весе Хадис Ибрагимов рассказал о возможном дебюте в лиге ACA.

«Мне поступают предложения от RCC, Ural FC, Hardcore и АСА. Но самый желанный бой для меня — поединок против Евгения Гончарова по ММА. Переговоры были еще в начале года, но в АСА не хотят давать мне сразу титульный шанс», — цитирует Ибрагимова MMA.Metaratings.

За карьеру Ибрагимов одержал 14 побед и потерпел 4 поражения.