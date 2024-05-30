Вартанян сообщил, что Fight Nights предлагали ему выступить в главном бою вечера

Российский боец смешанных единоборства, выступающий в легком весе, Эдуард Вартанян рассказал о предложениях от российских промоушенов.

«Я открыт, были предложения от АСА, «Нашего Дела». Fight Nights тоже хотят провести турнир в Ереване и предлагали мне выступить в главном бою вечера. Но предпочтение отдаю АСА.

Я готов выйти с любым. И с Али Баговым, и провести реванш с Юсуфом Раисовым, для меня это не имеет никакого значения. Уверен, что каждое мое противостояние привлечет внимание и будет интересно для фанатов и любителей смешанных единоборств», — цитирует Вартаняна MMA.Metaratings.ru.